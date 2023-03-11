Видео вызвало возмущение тысяч украинцев – все пожелали отправить этого военного на фронт под Бахмут.

На этой неделе в соцсетях распространилось видео, как заместитель начальника Болградского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки танцует на банкете, посвященном 8 марта под композицию российского певца Александра Ревы “Алкоголичка”.

Как сообщила начальница прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, “танцовщика” перевели для дальнейшего прохождения службы в одно из боевых подразделений.

“Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц Сил обороны в условиях военного положения. В командовании настаивают, что моральный учет и морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно соответствовать поставленным задачам, быть основой для одержания победы” , – заявила Гуменюк.

Напомним, ранее в Сети появились новые кадры из Мариуполя, от которых стынет кровь.

Также сообщалось о принудительной эвакуации детей - как это будет происходить.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут пытаются окружить, атаки не прекращаются.