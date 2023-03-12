УПЦ МП придется освободить территорию монастыря Киево-Печерской Лавры, на которой расположены древние пещеры.

Как говорится на сайте РПЦ, патриарх РПЦ Кирилл вдруг решил призвать мир для защиты Киево-Печерской Лавры.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддержавший ранее войну в Украине, обратился с просьбой к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гуттерешу.

Он хочет, чтобы Запад защитил монахов УПЦ МП.

В своем обращении российский патриарх вспомнил, что Киево-Печерская Лавра – первый монастырь в Киевской Руси. По словам российского священослужителя Лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур".

"Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур", — добавил патриарх РПЦ Кирилл.

Напомним, Представители УПЦ МП должны освободить помещение на территории заповедника до 29 марта 2023 года. Со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой УПЦ МП расторгают договор о безвозмездном использовании культовых зданий, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра".