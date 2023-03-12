Как говорится на сайте РПЦ, патриарх РПЦ Кирилл вдруг решил призвать мир для защиты Киево-Печерской Лавры.
Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддержавший ранее войну в Украине, обратился с просьбой к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гуттерешу.
Он хочет, чтобы Запад защитил монахов УПЦ МП.
В своем обращении российский патриарх вспомнил, что Киево-Печерская Лавра – первый монастырь в Киевской Руси. По словам российского священослужителя Лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур".
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"Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур", — добавил патриарх РПЦ Кирилл.
Напомним, Представители УПЦ МП должны освободить помещение на территории заповедника до 29 марта 2023 года. Со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой УПЦ МП расторгают договор о безвозмездном использовании культовых зданий, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская лавра".
Этот договор касается так называемой Нижней Лавры, где расположен мужской монастырь.
В Верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но эти договоры расторгли с 1 января 2023 года.
Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.
Также сообщалось, когда закончится Великий пост.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ВТО рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.