Как сообщается в материале немецкого издания "Bild", блогерша была «медовой ловушкой» для ГУР и базируется это прежде всего на том факте, что она, якобы, ранее работата в эскорте, об этом говорится в статье издания.
«Работу шпионов как «медовую ловушку» часто использовала советская спецслужба КГБ, особенно во время холодной войны. Это метод использования романтических или сексуальных отношений для получения конфиденциальной информации от оппонента», – говорится в публикации.
Напомним, Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, получила награду Главного управления разведки Минобороны Украины – медаль «При содействии военной разведке Украины» ІІ степени.
Медаль модель получила еще в октябре 2022 года, но показала ее только после состоявшейся в Офисе президента встречи, где обсуждались вопросы информационной войны и мотивации населения.
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Девушка практически сразу получила множество негативных комментариев в сети. В соцсети возмущены тем, что власти наградили Волощук, называя ее «эскортницей» и распространяя обнаженные фотографии с ее инстаграмм-страницы.
Модель ответила тем, что они очерняют не столько ее, сколько наградившее ее правительство.
Напомним, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары.
А еще Politeka сообщала, что певица Анастасия Приходько пошутила после скандала с орденом для Ксюши Манекен.
Также Politeka писала, скандальная модель получила награду от ГУР, в сети свирепствуют: "За какие такие заслуги?"