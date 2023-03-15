Перемены могут начаться уже с 1 апреля."Обращаем внимание на то, что в настоящее время прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 01.04.2023 и с 01.07.2023, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов", - говорится в сообщении.

В НКРЭКУ сообщили, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства.

"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - говорят в НКРЭКУ.

Напомним, в селе выходит дороже, чем в городе: украинцы вынуждены переплачивать за газ, названа причина.

А еще Politeka сообщала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".

Также Politeka писала, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".