В НКРЭКУ сообщили, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства.
"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - говорят в НКРЭКУ.
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