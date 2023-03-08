На сайте президента Украины появилась петиция с требование отменить плату за доставку природного газа в дома украинцев.
"Отмена платы за доставку природного газа. Это не целесообразно в военное время. Президент Украины должен принять закон о прекращении "сдирания средств с украинцев!!!", - написал инициатор обращения.
Обращение появилось на сайте 7 марта, для того, чтобы его рассмотрел президент Украины необходимо 25 000 голосов.
Но на сбор подписей и агитацию за петицию еще есть почти 92 дня, поэтому у автора есть все шансы, что его инициативу рассмотрел президент Украины.
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Также недавно украинцы попросили поднять минимальную зарплату из-за роста цен и прожиточного минимума.
Как отметил инициатор, всё из-за роста цен и прожиточного минимума.
"В связи с ростом цен и прожиточным минимумом нужно поднять минимальную заработную плату для гражданских людей в размере 15 тысяч гривен", - написал заявитель.
Напомним, украинцы предложили создать новый праздник, посвященный мужчинам: текст обращения
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