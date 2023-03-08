В Украине предлагают отменить плату за доставку природного газа.

На сайте президента Украины появилась петиция с требование отменить плату за доставку природного газа в дома украинцев.

"Отмена платы за доставку природного газа. Это не целесообразно в военное время. Президент Украины должен принять закон о прекращении "сдирания средств с украинцев!!!", - написал инициатор обращения.

Обращение появилось на сайте 7 марта, для того, чтобы его рассмотрел президент Украины необходимо 25 000 голосов.

Но на сбор подписей и агитацию за петицию еще есть почти 92 дня, поэтому у автора есть все шансы, что его инициативу рассмотрел президент Украины.

Также недавно украинцы попросили поднять минимальную зарплату из-за роста цен и прожиточного минимума.

Как отметил инициатор, всё из-за роста цен и прожиточного минимума.

"В связи с ростом цен и прожиточным минимумом нужно поднять минимальную заработную плату для гражданских людей в размере 15 тысяч гривен", - написал заявитель.

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