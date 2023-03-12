Так, утром 12 марта в сети появилось видео, на котором видно, как, вероятно, лейтенант, командир 2-го взвода роты охраны 190 учебного центра Житомирского района избивает солдата срочной службы.
Как сообщает 190 учебный центр Житомирского района пгт. Гуйвауже начали служебное расследование с привлечением Службы Военного правопорядка, контрразведки, Государственного бюро расследований.
"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", - написали в пресс-службе.
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Также сообщается, что фигуранты инцидента отстранены от выполнения служебных обязанностей до конца расследования.
Ранее фигурант дела записал ролик с извинениями и попытался оправдаться, что избил парня якобы за пьянку.
Также напомним, что женщина, выжившая в результате ракетной атаки по Запорожье, рассказала, как власти бросили людей на произвол судьбы.
Кроме того, в Киеве задержали экс-сотрудника СБУ, что он натворил: Скрывался от следствия более 8 лет.
Ранее сообащелось, что срочную службу хотят отменить, что придумали вместо: "Человек учится на кого хочет, но...".