CБУ окончательно подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов «Слава Украине!».

Следователи Службы безопасности установили , что украинским военным, расстрелянным после слов «Слава Украине!», был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов.

Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

«Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит, враг обязательно будет разбит. Ибо Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!» – отметил Председатель СБУ Василий Малюк.

Руководитель Службы безопасности добавил, что спецслужба работает над идентификацией окупантов, совершивших это кровавое преступление.

«Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание», – подчеркнул Василий Малюк.

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время СБУ принимает комплексные меры по установлению военнослужащих России, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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