Потребители газа в Украине бьют тревогу – цифры в их счетах отнюдь не те, которых они ожидали.

Так, украинцы массово жалуются «Нафтогазу», что их якобы обманывают и требуют объяснений, пишет Politeka.net.

Так, один из потребителей сообщил, что показания счетчика передаются, но на них не обращают внимание.

«Рассчитывают потребленный газ по каким-то своим показаниям. И таким образом выставляют гораздо больший счет за потребленный газ. В такое трудное для Украины и украинцев время обманывать людей», - возмущается мужчина.

Еще один украинец сообщил «Нафтогазу»:

"Были переданы показатели газа за февраль в личном кабинете gas.ua.1марта. В Приват 24 пришел счет в 2 раза больше того, какой должен быть. Что мне теперь делать? Почему я должен переплачивать?"

Другой потребитель газа назвал сумму, полученную в счете, "космической".

«Передал показатели газа за февраль месяц в вайбер бот нафтогаз вовремя, мне в Приват 24 пришел счет: 1700 гр. за потребленный газ. Скажите, пожалуйста, что это за сумма космическая, в чем проблема? Я всегда плачу вовремя каждый месяц, экономлю, никогда не было долгов! Обычно плачу около 200 грн. Объясните, пожалуйста, почему я должен переплачивать?».

Также "Нафтогазу" жалуются на приписанные долги, которых быть не может.

«Какого нам превысили кубы, которые мы даже не можем за столько использовать. Какой долг еще там? Постоянно передаю показатели в срок».

По этой проблеме Нафтогаз порекомендовал украинцам обращаться в их местный облгаз и свериться с объемами.

"Именно Оператор ГРМ отвечает за начисление объемов, а мы начисляем сумму на эти объемы", - напомнил "Нафтогаз".

Напомним, жильцы дома отсудили у коммунальщиков почти 500 тысяч гривен.

Также сообщалось, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.

Кроме того, сообщалось об изменениях с марта – предупреждение от "Нафтогаза".