Як повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку «Нафтогаза», йдеться про послуги для споживачів.

«З 1 березня 2023 року в терміналах самообслуговування ПриватБанку доступні зручні сервіси, стосовно споживання газу, для клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Спільно з партнером наша компанія збільшує кількість фізичних точок обслуговування для 12,3 млн клієнтів», - повідомили в Нафтогазі.

Відтепер у терміналах самообслуговування доступні такі послуги: рахунок за спожитий газ; акт звірки взаєморозрахунків; довідка про відсутність заборгованості.

Також в Нафтогазі звернули увагу на те, що для отримання послуги потрібно ввести номер особового рахунку та прізвище у полях, які відображатимуться на екрані термінала, після чого з’явиться можливість надрукувати сформований документ.

У свою чергу українці продовжують скаржитися «Нафтогазу» на некоректні цифри в платіжках та інші проблеми:

«Спростуйте або підтвердіть,будь ласка,інформацію щодо переведення абонентів до іншого постачальника. У людей паніка,особливо в пенсіонерів»,

«Допоможіть! Я не можу передати показники лічильника Київгазу!»,

«Я з Маріуполя. Газу в мене немає вже з березня останнього року. Які я можу Вам показники лічильника передати? У мене й лічильника то вже немає. А можливо і є. Але то точно вже не нафтогаз. І от кожного місяця приходить мені нагадування. (що насправді є триггером до моєї психологічної травми)»,

«Нарахували неіснуючий борг, куди звертатись?», - пишуть обурені українці на офіційніій сторінці Нафтогазу в Facebook.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" повідомив, що повинні встигнути українці до 5 березня.

Також повідомлялось, що світло знову можуть вимкнути - коли і чому.

Крім того, Politeka.net писала, що українці у відчаї обривають телефони гарячих ліній - чому немає виплат.