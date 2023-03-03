Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную страницу "Нафтогаза", речь идет об услугах для потребителей.
«С 1 марта 2023 года в терминалах самообслуживания ПриватБанка доступны удобные сервисы по потреблению газа для клиентов Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Совместно с партнером наша компания увеличивает количество физических точек обслуживания для 12,3 млн. клиентов», - сообщили в Нафтогазе.
Теперь в терминалах самообслуживания доступны следующие услуги: счет за потребленный газ; акт сверки взаиморасчетов; справка об отсутствии задолженности.
Также в Нафтогазе обратили внимание на то, что для получения услуги нужно ввести номер лицевого счета и фамилию в полях, отображаемых на экране терминала, после чего появится возможность напечатать сформировавшийся документ.
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В свою очередь, украинцы продолжают жаловаться «Нафтогазу» на некорректные цифры в платежках и другие проблемы:
«Опровергните или подтвердите, пожалуйста, информацию о переводе абонентов другому поставщику. У людей паника, особенно у пенсионеров»,
«Помогите! Я не могу передать показатели счетчика Киевгазу!»,
«Я из Мариуполя. Газа у меня нет уже с марта последнего года. Какие я могу передать Вам показатели счетчика? У меня и счетчика это уже нет. А может быть и есть. Но это точно уже не нефтегаз. И вот каждый месяц приходит мне напоминание. (что на самом деле является триггером к моей психологической травме)»,
«Начислили несуществующий долг, куда обращаться?» , - пишут возмущенные украинцы на официальной странице Нафтогаза в Facebook.
Напомним, ранее "Нафтогаз" сообщил, что должны успеть украинцы до 5 марта.
Также сообщалось, что свет снова могут выключить – когда и почему.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы в отчаянии обрывают телефоны горячих линий – почему нет выплат.