Так, Нафтогаз повідомив, що на нарахування впливають показання, які потрібно встигнути передати до 5 березня, пише Politeka.net.

«Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця», - підкреслили в Нафтогазі.

Також газовики нагадали, що передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, оператору ГРМ (облгазу).

«Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо», - зазначили в Нафтогазі.

Крім того, в газопостачальній компанії нагадали, що з переходом АТ «Харківгаз» та АТ "Дніпрогаз" до групи НАК «Нафтогаз України» сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватись ГК «Нафтогаз України».

У свою чергу українці побачили у цьому схему «для обману».

«Ця "передача показань дніпрогазу через сервіс нафтогазу" спеціально створена для обману людей. Ось таку гарну схему придумали газюки, щоб виставляти завищені в кілька разів рахунки за неспожитий газ, що й відбувається останні 2 місяці, а фраза "вчасна передача показань – запорука правильних розрахунків за послуги з газопостачання" це просто відкрите знущання з людей», - поскаржилась «Нафтогазу» одна зі споживачок.

Також українці повідомляють, що не можуть зайти в особистиі кабінети на 104.ua, щоб передати показники: «Як можна передавати показники,якщо сайт не відкривається? Для чого ці проблеми нам усім?..».

Нагадаємо, Нафтогаз пред'явив борг мешканці Маріуполя, в домі якої газу немає вже рік.

Також повідомлялось про техничний збій - українців терміново попередили щодо показань за воду та опалення.