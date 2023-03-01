Так, у КМДА попередили, що терміни для подачі показань лічильників централізованого опалення і гарячого водопостачання подовжено.

Також зазначається, що передати показання можна до кінця доби 1 березня

«Через вчорашній технічний збій терміни передачі показань лічильників опалення і гарячого водопостачання подовжено до кінця доби 1 березня», - йдеться у терміновому повідомленні.

Передати показання лічильників, зокрема можна в особистому кабінеті, «Київтеплоенерго», в особистому кабінеті «Центру комунального сервісу», у мобільному додатку «Комуналка», або ж за телефоном - 0800404407 (у будні з 09:00 до 18:00) і телефонами сервісних центрів ЦКС: 0443548626, 0443548112, 044354825, 0443548128, 0443548641, 044358115, 0443548621, 0443548624, 0443548629, 0443548606

Нагадаємо, "Нафтогаз" виставив рахунок жінці з Маріуполя, в будинку якої вже рік немає газу.

Також повідомлялось, що українці у відчаї обривають телефони гарячих ліній - виплат немає.

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Крім того, Politeka.net писала про скандал навколо "Нафтогаза".