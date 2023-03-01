Так, в КГГА предупредили, что сроки подачи показаний счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения продлены.

Также отмечается, что передать показания можно до конца суток 1 марта.

«Из-за вчерашнего технического сбоя сроки передачи показаний счетчиков отопления и горячего водоснабжения продлены до конца суток 1 марта», - говорится в срочном сообщении.

Передать показания счетчиков, в частности можно в личном кабинете, «Киевтеплоэнерго», в личном кабинете «Центра коммунального сервиса», в мобильном приложении «Коммуналка», или по телефону – 0800404407 (в будни с 09:00 до 18:00) и по телефонам сервисных центров ЦКС: 0443548626, 0443548112, 044354825, 0443548128, 0443548641, 044358115, 0443548621, 0445484

Напомним, "Нафтогаз" выставил счет женщине из Мариуполя, в доме которой уже год нет газа.

Также сообщалось, что украинцы в отчаянии обрывают телефоны горячих линий – выплат нет.

Кроме того, стало известно, что в ПФУ обратились к украинцам о выплатах за февраль перед новой индексацией.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".