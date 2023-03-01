Українці скаржаться на некоректні дані в платіжках за газ і зовсім абсурдні ситуації.

Так, одна зі споживачок поскаржилась «Нафтогазу», що обласний оператор ГРМ систематично передає неправильні показники, пише Politeka.net.

«Чому viber бот працює некоректно? Тільки що ввела показання лічильника, а бот зафіксував ці показання станом на 31.01.2023, а не станом на 28.02.2023. Чому так?», «Лютий закінчився, а показники за січень вимагає. Передала, тепер некоректно»,

«Ви думаєте, що я не вмію рахувати чи, що? Я Вам подала показники 225м.куб, Ви відповіли принято і оброблено. Що значить "оброблено" з 225 стало 244,12. Як це? Ви рахуєте мені більше ніж я подала. Чому? Майже 20 кубів зависили. За рік ці завишені Куби досягають 250куб.на доставку. Виходить я дважди оплачую. Скільки можна дурити людей. Ви дякуєте, що українці в час війни сплачують за газ, але ж Ви дурите людей в час війни і не боїтеся божої кари»,

«Вимагаю надавати квитанції належним обазом оформлені, зі свідченнями на початок і кінець місяця, з підписом та печаткою начальника, інакше це просто папірець, я відмовляюсь за нього платити!», - киплять українці на офіційній сторінці газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Одна зі споживачок розповіла, що їй виставили борг, при тому що газа в будинку вже давно немає:

«Маю питання стасовно рахунка в м. Мариуполь. Ви надсилаєте листа з боргом, хоча на момент початку війни в мене була передплата, а з марта 2022 газа в будинку немає. Поясніть, будь ласка цей момент!».

У Нафтогазі відреагували на скаргу, пояснивши, що сталася помилка.

«Інформування, яке Вам надійшло, є помилковим. Перепрошуємо за завдані незручності», - заявили в Нафтогазі.

Нагадаємо, українці у відчаї обривають телефони гарячих ліній - виплат немає.

Також повідомлялось, що в ПФУ звернулись до українців щодо виплат за лютий перед новою індексацією.

Крім того, Politeka.net писала про скандал навколо "Нафтогаза".