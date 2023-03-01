Українці скаржаться, що не можуть отримати призначені виплати.

Так, з’ясувалось, що на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат допомоги на проживання.

В соцмережах люди скаржаться, що чекають на гроші, «як на Бога».

«Де гроші?», «Суми, нема взагалі нікому», «Буцають один на одного ,ніде правди не доб'єшся, з вересня чекаю»,

«Комусь прийшли?»,

«Мені сказали: «Чекайте»»,

«Одеса, нічого не дають»,

«Таке відчуття, що окрема держава – там дають, а там не дають»,

«Моєму чоловіку прийшли як завжди,а мені ні,а інші люди місяцями чекають і ніхто не може дати їм відповіді», - скаржаться українці.

Відзначимо, що зазвичай виплати переселенцям нараховуються 3-го, 12-го чи 23-го числа кожного місяця.

Через велику кількість скарг в уряді порушили питання про своєчасне нарахування допомоги ВПО.

За результатами наради стало відомо, виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО будуть здійснені протягом тижня.

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО становить для осіб віком від 18 років – по 2000 грн; для дітей та осіб з інвалідністю – по 3000 грн. При цьому до закінчення військового стану та ще місяць після нього виплати продовжуються автоматично.

Раніше в Мінреінтеграції вже зазначали, що на допомогу переселенцям було виділено 5,5 млрд. грн. Проте казначейство насамперед сплачувало інші соціальні виплати.

Нагадаємо, раніше влада зізналася українцям, на скільки підвищать пенсії.

Також повідомлялось, що в ПФУ звернулись до українців щодо виплат за лютий перед новою індексацією.

Крім того, Politeka.net писала про скандал навколо "Нафтогаза".