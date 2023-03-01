Украинцы жалуются на некорректные данные в платежках за газ и совсем абсурдные ситуации.

Так, одна из потребительниц пожаловалась "Нафтогазу", что областной оператор ГРМ систематически передает неправильные показатели, пишет Politeka.net.

"Почему viber бот работает некорректно? Только что ввела показания счетчика, а бот зафиксировал эти показания по состоянию на 31.01.2023, а не по состоянию на 28.02.2023. Почему так?»,

«Февраль закончился, а показатели за январь требует. Передала, теперь некорректно»,

«Вы думаете, что я не умею считать или что? Я Вам подала показатели 225м.куб, Вы ответили принято и обработано. Что значит "обработано" из 225 стало 244,12. Как это? Вы считаете мне больше, чем я подала. Почему? Около 20 кубов зависили. За год эти завышенные Кубы достигают 250куб. на доставку. Выходит, я дважды оплачиваю. Сколько можно обманывать людей. Вы благодарите, что украинцы во время войны платят за газ, но Вы обманываете людей во время войны и не боитесь божьей кары»,

«Требую предоставлять квитанции надлежащим обазом оформленные, с показаниями на начало и конец месяца, с подписью и печатью начальника, иначе это просто бумажка, я отказываюсь за нее платить!» , - кипят украинцы на официальной странице газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины».

Одна из потребительниц рассказала, что ей выставили долг, притом что газа в доме уже давно нет:

«Имею вопрос относительно счета в г. Мариуполь. Вы присылаете письмо с долгом, хотя на момент начала войны у меня была переплата, а с марта 2022 года газа в доме нет. Объясните, пожалуйста, этот момент!».

В Нафтогазе отреагировали на жалобу, объяснив, что произошла ошибка.

«Информирование, которое Вам поступило, ошибочно. Извиняемся за причиненные неудобства», - заявили в Нафтогазе.

Напомним, украинцы в отчаянии обрывают телефоны горячих линий – выплат нет.

Также сообщалось, что в ПФУ обратились к украинцам относсительно выплат за февраль перед новой индексацией.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".