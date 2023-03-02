ГК «Нафтогаз Украины» сделало важное напоминание всем украинцам, касающимся цифр в платежках.

Так, Нафтогаз сообщил, что на начисления влияют показания, которые нужно успеть передать до 5 марта, пишет Politeka.net.

«Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно», – подчеркнули в Нафтогазе.

Также газовики напомнили, что передавать показания счетчика нужно по-прежнему оператору ГРМ (облгаза).

«Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Сотрудники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.», - отметили в Нафтогазе.

Кроме того, в газоснабжающей компании напомнили, что с переходом АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" в группу НАК "Нафтогаз Украины" сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, украинцы увидели в этом схему «для обмана».

«Эта "передача показаний днепрогаза через сервис нефтегаза" специально создана для обмана людей. Вот такую ​​хорошую схему придумали газюки, чтобы выставлять завышенные в несколько раз счета за непотребленный газ, что и происходит в последние 2 месяца, а фраза "своевременная передача показаний – залог правильных расчетов за услуги по газоснабжению" это просто открытое издевательство над людьми», - пожаловалась «Нафтогазу» одна из потребительниц.

Также украинцы сообщают, что не могут зайти в личные кабинеты на 104.ua, чтобы передать показатели: «Как можно передавать показатели, если сайт не открывается? Зачем эти проблемы нам всем?..».

Напомним, Нафтогаз предъявил долг жительнице Мариуполя, в доме которой нет газа уже год.

Также сообщалось о техническом сбое - украинцев срочно предупредили относительно показаний за воду и отопление.