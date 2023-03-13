Российская пропагандистка Евгения Альбац приехала в Украину.

Об этом сообщила журналистка Зоя Казанжи в фейсбуке.

Отмечается, что после 24 февраля Альбац давала интервью, где заявляла:

"У западных военных экспертов нет такого представления, что сейчас российскую армию разгромят. Нет сейчас таких данных, которые разгромят. И до конца года не разгромят. К сожалению… или к счастью…. Я все-таки остаюсь лояльной своему флагу".

А также она рассказывала о "мальчиках", которые "плохо экипированы и не имеют бронежилетов".

Евгения Альбац дружила и фотографировалась с главными сторонниками режима – пропагандистами Симоньян и Приепиным.

Женщина была в Киеве в тот момент, когда хоронили Героя Украины «Да Винчи». Также она посетила Винницу, Хмельницкий и недавно прибыла в Одессу.

"Как издевательство над украинцами";

"Это очень хитрая и умная участница строительства рейха. Промывала очень успешно мозги той прослойки "интеллигенции", которых так просто не возьмешь на пропагандистские лозунги. Интересно проследить кто ее пригласил и с кем она будет встречаться в Киеве. Надеюсь все будут в списке СБУ";

"Когда же это кончится";

"В Виннице она была возле Дома офицеров. Написала о погибших, но ни слова о том, кто виноват в их гибели. Слов нет приличных. И очень интересно, кто ее сюда пустил, если действительно по российскому паспорту въехала. Да даже если не по российскому - тоже интересно", - пишут украинцы в комментариях.

Издание УНН обратился в Государственную пограничную службу для уточнения информации, однако там сообщили, что не владеют информацией о том, как Евгения Альбац пересекла государственную границу.

Также напомним, что женщина, выжившая в результате ракетной атаки по Запорожье, рассказала, как власти бросили людей на произвол судьбы.

Кроме того, в Киеве задержали экс-сотрудника СБУ, что он натворил: Скрывался от следствия более 8 лет.

Ранее сообащелось, что срочную службу хотят отменить, что придумали вместо: "Человек учится на кого хочет, но...".