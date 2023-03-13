Сегодня, 13 марта, на Буковине провели в последний путь 33-летнего Героя Василия Васильевича Моисеенко.



Об этом сообщают "Хотинские вести" .

Сердце мужественного защитника перестало биться 7 марта в районе одной из самых трудных точек на восточном фронте – вблизи населенного пункта Берестово Бахмутского района Донецкой области.



"Скоро буду", – такое короткое последнее сообщение получила от сына мать Татьяна Дмитриевна. Женщина дрожащими руками ищет в телефоне переписку, ту единственную ниточку, которая соединяла ее с кровинкой.



"За неделю после того, как его мобилизовали, мне приснился сон, будто он вернулся еще с одним товарищем, в военной форме, но не проронил ни слова. С того дня места себе не находила, сердцем чувствовала беду. В последний раз Вася был на связи 1 марта, а когда 7-го появился в сети, забрезжила надежда, что жив, здоров. Однако позвонили из военкомата и сообщили самое страшное… А он всегда повторял мне, что все будет хорошо. Да уже не будет никогда!", – рассказывает она.

Василий в 2015-м воевал с российскими агрессорами на востоке страны, полтора года был водителем-электриком, гранатометчиком в Марьинке Донецкой области, в бою получил контузию и осколочные ранения в голову.

После АТО мужчина тяжело возвращался к привычной обыденности, увиденный на войне ужас глубоко засел в сознании молодого человека.

Только с рождением сынишки и дочери почувствовал настоящую радость отцовства и одновременно ответственность за жизнь своих детей. Пожалуй, именно это побудило снова стать на защиту страны.

Когда 13 февраля получил повестку, не искал отговорок и причин не уйти на фронт. Неделя пробыла в Славянске, а через две оказалась в самом аду войны – под Бахмутом. Во время минометных обстрелов, нанесенных российскими оккупантами, Василий получил смертельное ранение.

Без отца осталось пятеро детишек. Трое старших, которые называли его папой, а не отчимом, и его родные еще совсем крохи 5-летний Саша и полуторагодовалая Настенька.

Также напомним, что женщина, выжившая в результате ракетной атаки по Запорожье, рассказала, как власти бросили людей на произвол судьбы.

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