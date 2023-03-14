Так, мужчина утверждает, что нападения со стороны лейтенанта вовсе не было, пишет Politeka.net.

«Хочу попросить, чтобы никто не гнобил Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто прием, силовой прием. Никто не бил меня, никто не издевался», - заявил военнослужащий 190-го учебного центра, призвав «не притеснять» лейтенанта.

Напомним, ранее по Сети разлетелось видео, на котором командир бьет срочника.

Впоследствии виновник инцидента записал видеообращение с оправданиями и заявил, что причиной стало употребление солдатом алкгоголя.

В Государственном бюро расследований было начато досудебное расследование инцидента.

«В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта «воспитательную беседу» с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в ГБР.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на железной дороге.

Также сообщалось, что появилось фото могилы легендарного "Да Винчи".