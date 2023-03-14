Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась фактами из своей биографии и обратилась с необычной просьбой.

Так, Екатерина призналась, что представителям прессы нередко удается написать ее биографию так, что в ней не будет «ни одного предложения» именно о ней.

По словам "Пташки", она на фронте с весны 2021 года, а не с 24 февраля.

«Попала в госпиталь с ранениями средней сложности и вынуждена была остаться в роли медсестры на период двух месяцев, из-за парализованной полностью правой руки и раненых ног и левой (не поехала в Мариуполь работать в госпитале)», - рассказала Екатерина о себе.

Также «Пташка» объяснила, что после колледжа она год прожила в Киеве, а не переезжала в Мариуполь.

«Всегда мечтала защищать свое государство, а не грезила большой сценой», – рассказала Екатерина еще один факт о себе.

Кроме того, Полищук подчеркнула, что она доброволец:

«Не из Азова, НГУ, ВСУ, просто доброволец. С марта вообще никому не подчинен».

«Пташка» также обратилась с просьбой не использовать феминитивы.

«Боевой парамедик-добровольец (уважаю правила украинского языка и выбор каждого, вместе с чем прошу не употреблять феминитивы к словам «медик», «парамедик», «воин», «боец» ко мне)».

Девушка также просит ничего о ней не сочинять и не брать информацию из непроверенных источников, например Википедии.

"Хотели сделать как лучше, а сделали как всегда", - добавила парамедик.

Напомним, ранее "Пташка" рассказала о своем отношении к празднику 8 Марта.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Пташка" рассказала о своем важном решении, изменившем ее судьбу.

Также Екатерина Полищук рассказывала о своей жизни после плена.