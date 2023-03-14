Митрополит Харьковский УПЦ МП был замечен в элитной гостинице Трускавца, где стоимость номеров может быть около 27700 грн в сутки.

Как сообщает "zaxid.net", 52-летний архиепископ (Олег Легкий), одетый в гражданскую одежду, заехал в Rixos Prykarpattya 6 марта.

Rixos Prykarpattya является одним из самых дорогих отелей Трускавца, где самые дешевые номера без питания в Rixos Prykarpattya стоят от 3310 грн в сутки, а цена «Полулюкса» стартует от 8720 грн в сутки, «Люкс» стоит от 9460 грн. и двумя ваннами от 27720 грн.

Неделя проживания в самых дешевых номерах вместе с питанием и базовыми услугами на трех человек стоит около 100 000 грн, а в апартаментах свыше 420 000 грн.

Как сообщает "Захід net", митрополит Онуфрий ездит по Трускавцу на Range Rover Autobiography, 2018 года выпуска. Средняя рыночная стоимость такого авто около 100 000 долларов.

Этот автомобиль Онуфрия с компанией, с которой он приехал в Rixos Prykarpattya, зафиксировали на блокпосте на выезде из Харькова.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры: первые подробности

Также напомним, что митрополит Павел сорвался на угрозы из-за выселения УПЦ МП из Лавры.

Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять уже нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре. Монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры.