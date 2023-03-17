Как сообщает макаровский председатель Вадим Токарь, от имени Макаровского поселкового совета, его должностные лица мошенники обращаются по телефону жителей и предприятий с предложением перечислить средства для помощи ВСУ, пострадавшим гражданам или для решения проблем, связанных с преодолением последствий боевых действий.

деньги

«Друзья, очень досадно, но даже в такие тяжелые для нашей страны времена находятся мошенники, которые пытаются нажиться на ситуации. Такие обращения к местным предпринимателям или физическим лицам также могут поступать по почте. Работники Макаровского поссовета не осуществляют подобных сборов средств. Мы намерены обратиться по этому поводу в правоохранительные органы», – пишет Токарь.

Макаров, Киевская область, война, руины

Макаровский председатель просит быть внимательными и тщательно проверять любую информацию, касающуюся донатов на ВСУ или помощи пострадавшим от войны или финансирования любых благотворительных проектов.

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