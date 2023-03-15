Святослав уже в 18 лет был чемпионом мира среди юниоров по кикбоксингу.

Историю храброго спортсмена и воина рассказал генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, пишет Politeka.net.

Сейчас Святославу 21, всю свою жизнь он посвятил спорту.

«В 18 лет стал чемпионом мира среди юниоров по кикбоксингу. Окончил университет, получил юридическое и экономическое образование. В начале войны положил медали и дипломы на полку и поехал на Донбасс, где встретился лицом к лицу со смертью», - рассказал врач.

Автомобиль, в котором ехал Святослав и его побратимы, мина разорвала на кусочки.

«Все погибли, но Станислав с оторванной конечностью и вырванными кусками плоти на спине выполз из горящей машины и потерял сознание. Был доставлен в больницу Мечникова в коме», – раскрыл подробности трагедии Рыженко.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти парня.

«Позади реанимация, большое количество операций, но выжил, став символом большой человеческой любви и жажды к жизни. Жалость его не согревает», - говорит Сергей Рыженко, добавив, что теперь Святослав готов к счастливой жизни.

По словам врача, когда Святослав покидал больницу, медсестры плакали.

Напомним, ранее Сергей Рыженко рассказал о паре влюбленных, которых врачи вытащили «с того света».

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