Виктор Снисаренко затихал украинцев с начала полномасштабного вторжения.

Его жизнь в ночь на 1 февраля 2023 года оборвал вражеский снайпер.

Теперь бойцу "Азова" просят присвоить почетное звание Героя Украины (посмертно). Соответствующая петиция появилась в Сети на сайте президента Украины.

А его портрет появился на билборде.

"Вот ты и на билборде. Не такой судьбы мы тебе желали, наш Герой», - говорится в комментарии к щемящему видео с портретом Снисаренко Виктора с позывным «Таха».

В комментариях к видео украинцы выражают соболезнования родным, друзьям и побратимам Героя.

«Вечная и Светлая память Герою Украины. Искренние соболезнования родным и близким»,

«Боже, молю храни наших детей, как трудно родителям хоронить своих сыновей и дочерей», «Господи,…прости нас грешных. Пусть не гибнут наши дети. Пусть закончится эта проклятая война…»,

«Боже! Как жаль… Не передать словами. Вечная память».

Напомним, в Киеве на коленях прощались с легендарным Героем Украины. Ему было всего 27 лет.

Также сообщалось, что любимая "Да Винчи" показала, как выглядит его могила.

Кроме того, Politeka.net писала, что ранее свидетели гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.

Тем временем оккупанты нашли, этого еще притащить на фронт.