Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.
Министерство культуры Украины объявило о расторжении договора аренды Киево-Печерской Лавры с монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата.
Также УПЦ МП покинет и Почаевскую Успенскую лавру в Тернопольской области.
В Почаевской Успенской лавре начаты процессы по возвращению имущества государства.
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"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд по поводу того, чтобы вернули церковь, с которой закончился договор пользования УПЦ (МП) на территории лавры", - говорит Ткаченко.
Также он добавил, что священник, который руководит в Почаевской лавре, не допустил представителей заповедника в церковь.
Готовится уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.
"Таким образом, в Почаевской лавре этот процесс начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры: первые подробности
Также напомним, что митрополит Павел сорвался на угрозы из-за выселения УПЦ МП из Лавры.
Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять уже нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.