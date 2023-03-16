Об этом сообщил священник Андрей Пинчук, фото и видео он опубликовал вечером 14 марта в Фейсбуке.
"Уже два дня главный лоббист кирилла гундяева в УПЦ - митрополит Антоний Паканич, вывозит имущество из своей лаврской кельи. Ваше высокопреосвященство, нужна ли вам помощь? Есть много желающих помочь любимому митрополиту. Любим вас и желаем хорошей дороги!"- шутит Андрей Пинчук.
Антоний Паканыч – митрополит Бориспольской и Броварской УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви. В СМИ называют его "правой рукой" предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.
С декабря 2022 Антоний находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Священник долгое время жил, учился и преподавал в Москве.
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К слову, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.
Министерство культуры Украины объявило о расторжении договора аренды Киево-Печерской Лавры с монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата.
Также УПЦ МП оставит и Почаевскую Успенскую лавру в Тернопольской области.
В Почаевской Успенской лавре начаты процессы возврата имущества государства.
Ранее сообщалось, что УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры: первые подробности
Также напомним, что митрополит Павел сорвался на угрозы из-за выселения УПЦ МП из Лавры.
Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.