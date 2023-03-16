Влиятельный митрополит УПЦ МП вывозит имущество из своей кельи в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщил священник Андрей Пинчук, фото и видео он опубликовал вечером 14 марта в Фейсбуке.

"Уже два дня главный лоббист кирилла гундяева в УПЦ - митрополит Антоний Паканич, вывозит имущество из своей лаврской кельи. Ваше высокопреосвященство, нужна ли вам помощь? Есть много желающих помочь любимому митрополиту. Любим вас и желаем хорошей дороги!"- шутит Андрей Пинчук.

Антоний Паканыч – митрополит Бориспольской и Броварской УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви. В СМИ называют его "правой рукой" предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.

С декабря 2022 Антоний находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Священник долгое время жил, учился и преподавал в Москве.

К слову, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

Министерство культуры Украины объявило о расторжении договора аренды Киево-Печерской Лавры с монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также УПЦ МП оставит и Почаевскую Успенскую лавру в Тернопольской области.

В Почаевской Успенской лавре начаты процессы возврата имущества государства.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП обязали покинуть территорию Киево-Печерской лавры: первые подробности

Также напомним, что митрополит Павел сорвался на угрозы из-за выселения УПЦ МП из Лавры.

Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.