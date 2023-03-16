Настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде Димитрию Сидору, причастному к разжиганию религиозной ненависти, по материалам СБУ выдвинуто подозрение.

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря. Сотрудники СБУ задокументировали более 7 эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Одиозному представителю УПЦ МП сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Добавим, в 2012 году отец Сидор был осужден за то, что призывал к созданию на территории Закарпатья так называемой организации "Подкарпатская Русь" под патронатом рф. Сидор является ярым ненавистником других религиозных конфессий, о чем не раз пропагандировал в своих проповедях.

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