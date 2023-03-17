Тяжелой историей украинского защитника поделился генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, пишет Politeka.net.
«Александра доставили в сумерках ночи без признаков жизни. Ранение, полученное на "нуле", могло закончиться трагически. Обломки на части разорвали не только тело, но и душу», – рассказывает Рыженко.
Руку бойца разнесло на куски, а в голове до сих пор раздается гул снаряда. Обломки пробили глаз, повредили череп и шею.
Теперь за его жизнь борются лучшие травматологи больницы, собирая фрагменты костей и мышц, соединяя аппаратами и швами.
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«В реанимации рассказывает о родителях-пенсионерах, которые ждут его возвращения. Желание поправиться, влюбиться, завести семью, жить по-прежнему в Винницкой области, не испытывать боли, которую принесла война», - рассказал Рыженко.
По его словам, сейчас Александра готовят к очередной операции, продолжается переливание крови. Также с бойцом работают психологи.
«Александр оставил в себе навсегда внутреннюю силу и мужество, но многим нужна помощь», – подчеркнул врач, поддерживая решение властей Днепропетровской области по созданию реабилитационных центров.
«Боже, исцели душу и тело. Низкий поклон тем, кто удерживает фронт между жизнью и смертью», «Живи, сынок. Выздоравливай. Спасибо тебе за твою защиту нашей Украины от нечисти…»,
«Александр, силы выдержать все! Божьей помощи! Врачам Божьей помощи помогать и сил на все!»,
«Выздоровления скорейшего Герою!» , - комментируют пользователи соцсетей рассказ врача о еще одном мужественном Герое и борьбе за его жизнь.
Напомним, ранее сообщалось о новом чуде, которое сотворили украинские врачи – Святослав будет жить.
Кроме того, Сергей Рыженко рассказал о паре влюбленных, которых врачи вытащили «с того света».
Также Politeka.net писала о кульминации на поле боя за Бахмут.