Большая трагедия произошла в Кировоградской области в ночь на 17 марта, погибли 5 человек, из которых 3 ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 17 марта в 01:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Заводской в ​​селе Капитановка Новоукраинского района. На место происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит 16 кв.м. вещей домашнего обихода. На месте пожара было обнаружено 5 погибших: женщину 1980 г.р., мужчину 1993 г.р. и детей 2006, 2009 и 2015 г.р. В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 — ликвидирован.

К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники 25 пожарно-спасательной части г. Новомиргород. Причины пожара устанавливаются.

В ГСЧС также рассказали, что за предыдущие сутки в области потушили 6 пожаров разного характера. Так, 15 марта в селе Дмитровка горело 18 м2 хозяйственной постройки и хозяйственных вещей в ней на территории частного домовладения. Затем стало известно о возгорании в пгт Добровеличковка. Там загорелось 100 м2 кровли жилого дома на территории частного домовладения.

Уже 16 марта поступило сообщение о пожаре моторного отсека автомобиля ВАЗ в Долинске. Кроме того, кропивницкие бойцы ликвидировали пожар 15 м2 мусора и веток в областном центре. Погибших и травмированных не было.

Напомним, ранее сообщалось об акции протеста в центре Киева.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабных протестах в Грузии.

Также сообщалось о пожаре в отеле, в котором жили украинские беженцы.