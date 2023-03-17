Подрядчик должен был поставить 815 автомобилей скорой помощи в четко определенные сроки.

О предварительных выводах следствия по закупкам «скорых» сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет Politeka.net.

Так, по данным следствия, в течение 2021 года между государственным предприятием и победителем публичных закупок, в том числе и по упрощенной процедуре, были заключены договоры общей суммой 1,3 млрд грн.

Согласно им, рассказали в прокуратуре, подрядчик обязан был поставить 815 автомобилей скорой помощи в четко определенные сроки – 15 и 28 декабря 2021 года.

Причем в договорах четко указывалось про ответственность в случае нарушения сроков поставки – наложение штрафных санкций и пени.

Заказчик сразу совершил на счета подрядчика 100% предоплату.

«Заключив неоднократно соответствующие дополнительные соглашения, заказчик официально пролонгировал поставки. Таким образом, поставщику удавалось избежать каких-либо санкций, а заказчику их не применять», - рассказали в прокуратуре предварительные выводы следствия.

По состоянию на январь 2023 года, выполнены поставки в полном объеме только по четырем сделкам – это 97 автомобилей на сумму 211,7 млн ​​грн, по семи – пролонгированы до апреля 2023 года, еще семь договоров расторгнуты.

Следствие продолжается, по месту жительства руководителя и владельца общества-поставщика и в офисных помещениях, в том числе заказчика, проведены обыски.

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