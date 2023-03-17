Процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа продолжается, но уже есть первые подробности.

Как пишет Politeka.net, речь идет о Киеве.

Как сообщили в КГВА, проработано совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений в столице.

«После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас идет процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве», - говорится в сообщении.

Так, согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится.

«Начиная с указанной даты, она продлится с 00:00 до 05:00 каждый день», - добавили в КГВА.

Также в администрации напоминают, что война не закончилась.

«Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания – меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена. Чтобы этого не произошло – нам нужно единство. Нам требуется поддержка вооруженных сил. Каждый день. Не забывайте, что именно благодаря ребятам на фронте у Киева есть возможность возвращаться к более цивилизованной жизни…», - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, гимн Украины предлагают изменить.

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