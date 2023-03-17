Днем 17 марта на Фастовщине Киевской области прогремел взрыв, пишет Politeka.net.

«21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать потерпевшего услышала, как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель», - рассказал подробности несчастья начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, причиной взрыва стала граната.

Парень, найдя взрывное устройство, принес его домой.

«На месте происшествия полицейские Киевской области уже обнаружили чеку. Следственные действия продолжаются. Еще раз подчеркиваю, что легкомыслие со взрывоопасными предметами может стоить жизни. Если вы нашли что-то подозрительное, сразу сообщайте полиции», - призвал Небытов украинцев.

Тем временем стало известно о взрыве в Черниговской области. Он произошел утром 17 марта.

«Сегодня около 10 утра на взрывном устройстве подорвался трактор! Вероятно, это была противотанковая мина, рядом обнаружили еще одну. Водитель госпитализирован. Инцидент произошел в Ивановской общине», - сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Сейчас на месте работает ГСЧС.

Также Чаус подчеркнул, что на сегодняшний день в области уже обнаружено и обезврежено более 50 тысяч взрывоопасных предметов. Однако, учитывая то, что враг был на 2/3 территории области, таких «сюрпризов» еще много.

«Будьте бдительны: не съезжайте с дороги; не передвигайтесь по необследованной территории, особенно если на ней велись бои», - призывают украинцев.

Кроме того, стало известно, что в Киевской области под Гостомелем обнаружили противотанковую мину. На месте работают правоохранители и работники ГСЧС.

Полицейские призывают осторожничать в период весенне-полевых работ и планирования отдыха на природе.

Напомним, ранее сообщалось о мощном пожаре под Киевом.

Также Politeka.net писала о смертельном ДТП в украинской столице.

Кроме того, напоминаем об изменении комендантского часа.