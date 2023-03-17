Як пише Politeka.net, мова йде про Київ.
Як повідомили в КМВА, опрацьовано спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.
«Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві», - йдеться у повідомленні.
Так, згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
На Черкащині чоловік відмовився від мобілізації через "переконання": що він сказав на суді
Спалахнув готель, в якому влаштувалися українські біженці: перші деталі НП у Великій Британії
Повинні попередити: до українців прийдуть з перевірками через гроші, що варто знати
Ведучий "Орла та решки" Бєдняков відреагував на трек про підтримку окупантів від української співачки: "Якось я..."
«Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня», - додали в КМВА.
Також в адміністрації нагадують, що війна не закінчилася.
«Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена. Аби цього не сталося – нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня. Не забувайте, що саме завдяки хлопцям і дівчатам на фронті Київ має змогу повертатися до більш цивілізованого життя…», - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
ОНОВЛЕНО:
Зміни також торкнуться Київської області.
Нагадаємо, гімн України пропонують змінити.
Також повідомлялось, що окупанти вдарили по медзакладу - від вибуху припарковані авто підлетіли у повітря.
Крім того, Politeka.net писала, що з'явилися кадри страшних наслідків нового ракетного удару.