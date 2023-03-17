Процедурне узгодження термінів та порядку зміни тривалості комендантської години триває, але вже є перші подробиці.

Як пише Politeka.net, мова йде про Київ.

Як повідомили в КМВА, опрацьовано спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

«Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві», - йдеться у повідомленні.

Так, згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться.

«Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня», - додали в КМВА.

Також в адміністрації нагадують, що війна не закінчилася.

«Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена. Аби цього не сталося – нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня. Не забувайте, що саме завдяки хлопцям і дівчатам на фронті Київ має змогу повертатися до більш цивілізованого життя…», - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

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Зміни також торкнуться Київської області.

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