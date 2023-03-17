"Доземний уклін кожному солдату, кожному воїну, кожному батькові, чоловікові, братові чи синові; кожній матері, дружині, сестрі, доньці, які захищають, підтримують, чекають та моляться за нашу перемогу, мир і спокій! Благослови Господь!,
"Дякуємо вам,захиснику, низький вам уклін,що ми можемо прокидатися вранці,бережи вас боже",
"Боже милосердний поверни їх до дому всіх живими. Ангели небесні охороняєте кожного хто стоїть на сторожі за нас. Дякую вам наші воїни, низький уклін", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.
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Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.