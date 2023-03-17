Защитник ехал домой к родным в отпуск из Бахмута, об этом сообщила Юлия Семенченко в Фейсбуке в группе "Пошук людей під час війни".
"Глаза очень устали, старался всем улыбаться, но было видно, как ему это нелегко дается. Организм почувствовал безопасность и упорно засыпал, воин тщетно пытался с этим бороться. Через минут 20 усталость возобладала, он заснул.
Внимание всех сидевших рядом было приковано к спящему. Водитель в зеркало наблюдал за происходящим, сбросил скорость, чтобы меньше трясло, постоянно повторяя "спи сынок, спи родной". Спасибо тебе солдат за наше утро, за то, что мы дышим, живем", - написала Юлия слова благодарности защитнику.

"Доземний уклін кожному солдату, кожному воїну, кожному батькові, чоловікові, братові чи синові; кожній матері, дружині, сестрі, доньці, які захищають, підтримують, чекають та моляться за нашу перемогу, мир і спокій! Благослови Господь!,

"Дякуємо вам,захиснику, низький вам уклін,що ми можемо прокидатися вранці,бережи вас боже",

"Боже милосердний поверни їх до дому всіх живими. Ангели небесні охороняєте кожного хто стоїть на сторожі за нас. Дякую вам наші воїни, низький уклін", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Новый ракетный удар: появились кадры страшных последствий, идет эвакуация населения

Минздрав объявил об изменениях, которые коснутся всех: "С апреля отпуск рецептурных лекарств..."

Среди жертв трое детей: первые подробности и кадры с места трагедии в Кировоградской области

Париж в огне, вспыхнули машины и улицы: "Трусы и лжецы!"
Показать еще

Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.