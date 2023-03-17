Украинка поделилась трогательной историей об украинском защитнике, который ехал в автобусе к родным домой из Бахмута.

Защитник ехал домой к родным в отпуск из Бахмута, об этом сообщила Юлия Семенченко в Фейсбуке в группе " Пошук людей під час війни ".

"Глаза очень устали, старался всем улыбаться, но было видно, как ему это нелегко дается. Организм почувствовал безопасность и упорно засыпал, воин тщетно пытался с этим бороться. Через минут 20 усталость возобладала, он заснул.

Внимание всех сидевших рядом было приковано к спящему. Водитель в зеркало наблюдал за происходящим, сбросил скорость, чтобы меньше трясло, постоянно повторяя "спи сынок, спи родной". Спасибо тебе солдат за наше утро, за то, что мы дышим, живем", - написала Юлия слова благодарности защитнику.