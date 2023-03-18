Схема хищения государственного голубого топлива на миллиарды гривен из НАК "Нафтогаз Украины" была разоблачена Службой безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом СБУ проинформировали на странице в Телеграмм-канале.
Как выяснилось, к 16 региональным газовым компаниям (в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях), связанным с украинским олигархом, причастен топ-менеджмент.
Они платили за газ, который на самом деле не получали, но использовали государственное голубое топливо, находившееся в газотранспортной системе.
Эти действия причинили ущерба государству на 3,5 млрд грн только в 2021 году. Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от клиентов, но полученные деньги использовались не для покупки газа. Эти средства перечислялись подконтрольным коммерческим структурам для незаконного вывода в тень.
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При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы, тем самым увеличивая свою задолженность перед Нафтогазом.
В дальнейшем организаторы схемы пытались списать искусственную задолженность за счет бюджетных средств. Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов.
Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности идет досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса Украины о присвоении и растрате имущества, завладении им путем злоупотребления служебным положением и уклонении от уплаты налогов и обязательных платежей.
Напомним, недавно на фронте погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко.
Также сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который касается мобилизованных.
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