Они платили за газ, который на самом деле не получали, но использовали государственное голубое топливо.

Схема хищения государственного голубого топлива на миллиарды гривен из НАК "Нафтогаз Украины" была разоблачена Службой безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом СБУ проинформировали на странице в Телеграмм-канале.

Как выяснилось, к 16 региональным газовым компаниям (в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях), связанным с украинским олигархом, причастен топ-менеджмент.

Они платили за газ, который на самом деле не получали, но использовали государственное голубое топливо, находившееся в газотранспортной системе.

Эти действия причинили ущерба государству на 3,5 млрд грн только в 2021 году. Другая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от клиентов, но полученные деньги использовались не для покупки газа. Эти средства перечислялись подконтрольным коммерческим структурам для незаконного вывода в тень.

При этом облгазы продолжали использовать запасы государственной газотранспортной системы, тем самым увеличивая свою задолженность перед Нафтогазом.

В дальнейшем организаторы схемы пытались списать искусственную задолженность за счет бюджетных средств. Правоохранители проводят обыски в офисных помещениях облгазов.

Для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности идет досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса Украины о присвоении и растрате имущества, завладении им путем злоупотребления служебным положением и уклонении от уплаты налогов и обязательных платежей.

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