Родные и близкие не теряют надежды и всеми силами пытаются найти мужчину.
Об этом сообщила жена пропавшего Владимира Яковенко в группе Поиск людей во время войны в Фейсбук.
"Прошло две тяжелые недели, как мы тебя потеряли, но мы не останавливаемся, с надеждой и верой.
Всмотритесь в это фото, возможно, видели в больницах, как неизвестного или какая-либо другая информация важна. Друзья, кого отметила и другие, пожалуйста, поделитесь! несколько секунд.И именно это может способствовать тому, что наш папа Владимир Яковенко найдется. Мошенников прошу не беспокоить, мы знаем, как вас "раскусить", ваши попытки тщетны!", - пище Марина Яковенко.
Если у вас есть информация о пропавшем украинце, сообщите, пожалуйста, по номерам: 0989790019 - жена, 0669235609,0980008327 - брат,
0674348644, 0968502653 - сестра
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