Владимир исчез в районе Бахмута и считается без вести пропавшим.

Родные и близкие не теряют надежды и всеми силами пытаются найти мужчину.

Об этом сообщила жена пропавшего Владимира Яковенко в группе Поиск людей во время войны в Фейсбук.

"Прошло две тяжелые недели, как мы тебя потеряли, но мы не останавливаемся, с надеждой и верой.

Всмотритесь в это фото, возможно, видели в больницах, как неизвестного или какая-либо другая информация важна. Друзья, кого отметила и другие, пожалуйста, поделитесь! несколько секунд.И именно это может способствовать тому, что наш папа Владимир Яковенко найдется. Мошенников прошу не беспокоить, мы знаем, как вас "раскусить", ваши попытки тщетны!", - пище Марина Яковенко.

Если у вас есть информация о пропавшем украинце, сообщите, пожалуйста, по номерам: 0989790019 - жена, 0669235609,0980008327 - брат,

0674348644, 0968502653 - сестра

Ранее сообщалось о том, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника: фото и приметы Василия.

Кроме того , Politeka.net писала, что украинка поделилась трогательной историей об украинском защитнике, который ехал автобусом в родные домой из Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.