Украинцев просят помочь в поиске пропавшего мужчины, который находится в Херсонской области.

Как сообщает сестра пропавшего в группе "Пошук людей під час війни" в Фейсбук, Руслан уже более 8 месяцев не выходит на связь с родными.

"Помогите, пожалуйста, найти родного брата! Назаров Руслан Петрович 20.07.1980 г.р.. Уже больше 8 месяцев не выходит на связь. Находился в Голой Пристани. Гражданский. Будем благодарны за любую информацию. Дома его ждут 3 маленьких детей. 0977590032 сестра Надежда", - пишет Надежда Топалова.

"Там связи нет. У меня сестра проживает в Голопристанском районе, тоже нет связи с ней. Там только на Россию есть связь", - написала в комментариях пользовательница сети, однако сестра Руслана сообщила, что до до июня мобильная связь с мужчиной была, но позже оборвалась.

Также девушка добавила, что надеется на местных жителей, возможно они предоставят какую-либо информацию о мужчине.

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