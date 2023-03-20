Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, завтра, 21 марта, в Украине будет максимально +10, +14.
Однако не везде. Так, свежее будет кое-где на западе и на северо-востоке – до +7+10 градусов.
Обойдется без «минусов» и «нулей» даже ночью.
«Атмосферный фронт завтра пройдет западными и северными областями Украины. Поэтому там, а также в Винницкой, Одесской области, ожидается небольшой дождь», - предупреждает Диденко.
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На остальной территории Украины осадков не предполагается, будет переменная облачность. Сильного ветра не будет, так что погода будет хорошей и для работы, и для прогулок.
В Киеве 21 марта, в День весеннего равноденствия, ожидается +12 градусов, далее до +14+16 градусов. Однако местами возможен небольшой дождь.
Но теплые вещи и одеяла Диденко советует еще не прятать, ведь вскоре похолодает.
«Ближайшее похолодание придет с 28 марта», - предупредила синоптик.
Добавим, в ряде регионов Украины планируют завершать отопительный сезон в связи с теплой погодой.
Об этом сообщал глава энергокомитета Верховной рады Андрей Герус.
"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника, 20 марта, в некоторых регионах страны можно завершать отопительный сезон, что поможет сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", – говорилось в сообщении.
Напомним, директор известного парка в Киеве решил обогатиться на "Пункте несокрушимости".
Кроме того, Politeka.net писала о смертельном ДТП, которое произошло с участием народного депутата.
Также сообщалось, что украинцев ошеломили новые "космические" счета за газ.