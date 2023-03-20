Столбики термометров тянутся вверх, но уже совсем скоро в Украину снова нагрянут холода.

Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, завтра, 21 марта, в Украине будет максимально +10, +14.

Однако не везде. Так, свежее будет кое-где на западе и на северо-востоке – до +7+10 градусов.

Обойдется без «минусов» и «нулей» даже ночью.

«Атмосферный фронт завтра пройдет западными и северными областями Украины. Поэтому там, а также в Винницкой, Одесской области, ожидается небольшой дождь», - предупреждает Диденко.

На остальной территории Украины осадков не предполагается, будет переменная облачность. Сильного ветра не будет, так что погода будет хорошей и для работы, и для прогулок.

В Киеве 21 марта, в День весеннего равноденствия, ожидается +12 градусов, далее до +14+16 градусов. Однако местами возможен небольшой дождь.

Но теплые вещи и одеяла Диденко советует еще не прятать, ведь вскоре похолодает.

«Ближайшее похолодание придет с 28 марта», - предупредила синоптик.

Добавим, в ряде регионов Украины планируют завершать отопительный сезон в связи с теплой погодой.

Об этом сообщал глава энергокомитета Верховной рады Андрей Герус.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника, 20 марта, в некоторых регионах страны можно завершать отопительный сезон, что поможет сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", – говорилось в сообщении.

Напомним, директор известного парка в Киеве решил обогатиться на "Пункте несокрушимости".

Кроме того, Politeka.net писала о смертельном ДТП, которое произошло с участием народного депутата.

Также сообщалось, что украинцев ошеломили новые "космические" счета за газ.