Супруги Артура и Светланы Шмидт работают на мусорном полигоне под Харьковом.

Как сообщает "Суспільне ", с начала вторжения пара коммунальщиков работала почти без выходных. Они работали под обстрелами, ночевали на работе, эвакуировали технику и охраняли помещение предприятия.

На полигоне по переработке машинист бульдозера Артур работает около 9 лет. В начале вторжения он, его жена и еще двое их коллег стали единственными, кому удалось добраться до полигона.

"Было и такое, что вертолет залетел. В наш новый бульдозер попали, мы его гасили, сколько могли. Что-то спасли, что-то не спасли. Были и вертолеты, и самолеты. Это наш! Наш город, наша земля. Мы должны были. Как мы ее оставим или что? Мы, что могли, то и делали.

Надо было прятать технику, убирать ее, чтобы ее не побило, следить за ней. Техника дорогая. Но ничего, все были бодры. Все – за свободную Украину. Все будет хорошо у нас», - говорит Артур.

В феврале и марте коммунальщикам приходилось ночевать на работе, а за едой и водой выезжать под обстрелами, рассказывает жена Артура Светлана.

"Когда началась полномасштабная война, я работала в охране. Мы посуточно дежурили, все охраняли. Были вместе с мужем на смене. Я всегда поддерживаю своего мужа. Всегда. Я возле него всегда, поэтому мне и в снег, и в воду — я возле него», - говорит Светлана. На полигоне она около двух лет работает уборщицей.

"Летали ракеты над нами. Здесь прилеты были, страшно было. Мы падали, бегали, по двое-трое суток не могли уехать отсюда", — добавляет женщина.

По словам Артура, ситуация на полигоне улучшилась, когда ВСУ пошли в контранступ в Харьковской области.

"Вообще легче стало, спокойнее. Люди работают, город чист, убирают. Очень его развалили. Надо все вывозить, утилизировать, убирать, чтобы было лучше, чем было до войны", - говорит Артур.

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