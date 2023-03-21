Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, юноша исчез на Волыни.

Еще 9 марта 2023 года парень ушел из дома с. Сарновка в Луцком районе.

До сих пор о нем нет никаких известий и где он сейчас находится – неизвестно!

Приметы Владислава: выглядит на 17 лет, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в черную куртку, светло-коричневые брюки, черные кроссовки.

Напомним, ранее сообщалось о таинственном исчезновении женщины и ее 8-летней дочери.

Светлана и Софийка перестали выходить на связь после эвакуации из Киева.

Женщина и ее дочь исчезли еще в марте прошлого года, но родные не оставляют надежды их найти.

Кроме того, Politeka.net писала о поисках маленького Ярослава, ставшего свидетелем убийства своих родителей. Маму и папу мальчика расстреляли оккупанты.

Ребенка спас его крестный, но сейчас, где он находится, неизвестно.

А вот в Мариуполе мама уже год ищет своего сына Сергея, пропавшего в марте прошлого года.

Мальчик ушел из дома и не вернулся.