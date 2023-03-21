Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, юноша исчез на Волыни.
Еще 9 марта 2023 года парень ушел из дома с. Сарновка в Луцком районе.
До сих пор о нем нет никаких известий и где он сейчас находится – неизвестно!
Приметы Владислава: выглядит на 17 лет, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.
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Был одет в черную куртку, светло-коричневые брюки, черные кроссовки.
Напомним, ранее сообщалось о таинственном исчезновении женщины и ее 8-летней дочери.
Светлана и Софийка перестали выходить на связь после эвакуации из Киева.
Женщина и ее дочь исчезли еще в марте прошлого года, но родные не оставляют надежды их найти.
Кроме того, Politeka.net писала о поисках маленького Ярослава, ставшего свидетелем убийства своих родителей. Маму и папу мальчика расстреляли оккупанты.
Ребенка спас его крестный, но сейчас, где он находится, неизвестно.
А вот в Мариуполе мама уже год ищет своего сына Сергея, пропавшего в марте прошлого года.
Мальчик ушел из дома и не вернулся.