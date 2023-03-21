Декана факультета №3 Львовского государственного университета внутренних дел Степана Гнатюка отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе университета в комментарии Tvoemisto.tv.

Напомним, 19 марта в учебном заведении произошла страшная трагедия – погиб курсант второго курса института.

По предварительной информации, парень совершил самоубийство.

Как сообщают курсанты этого заведения, событие произошло во время пребывания курсанта в наряде, он застрелился с АКС-74У. Оружие курсантам выдают в ходе суточных дежурств на отдельных постах.

По словам курсантов, погибший оставил записку, в которой указал причины своего поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете, однако записка исчезла.

Как выяснилось, погибший курсант Дмитрий уже давно страдал от морального насилия от сержантов и командиров учебного заведения, пишет Lviv Media.

Накануне самоубийства он рассказывал старшему брату и отцу о ссорах с руководством университета. Во время последнего телефонного разговора с отцом Дмитрий рассказал, что у него был конфликт с руководством факультета.

«Во время построения курсантам сказали взять противогазы, однако Дима не смог сразу найти свой. За это командир батальона начал кричать на него, обзывать его и размахивать руками. Дима шагнул к командиру, чтобы его оттолкнуть, но так и не сделал этого. Это увидел офицер, и начал обвинять Диму в том, что он хотел ударить командира. За это он угрожал поселить его на полтора года в казарму и "сгноить" его в нарядах. За то, что он якобы хотел ударить командира, у Димы отобрали жетон. Он пошел к декану, чтобы вернуть его, но тот стал намекать на взятку», - рассказал отец погибшего Дмитрия.

По словам мужчины, старшие офицеры избрали среди курсантов старшин взвода, и разрешили им устраивать "дедовщину".

Дмитрий не стал подчиняться, и ему отомстили тем, что начали создавать плохой образ среди сокурсников. Те, как следствие, перестали с ним общаться. Молодой курснт страдал от унижения и психологического буллинга.

Это продолжалось около года. Дмитрий хотел бросить учебу, но остаться его уговорили родители.

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