Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, было разоблачено и сообщено о подозрении заместителю командира воинской части и начальнику вещевой службы этой части по факту получения неправомерной выгоды.

Так, по данным следствия, заместитель командира и начальник вещевой службы воинской части требовали от подчиненного военнослужащего 120 тыс грн неправомерной выгоды.

«За эти средства они обещали подписать документы для перевода в другую воинскую часть и не инициировать служебную проверку по поводу возможной нехватки бронежилетов», - рассказали в Генштабе.

Фигуранты дела были задержаны при получении части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн.

В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 грн каждому.

Напомним, отец погибшего курсанта рассказал, что творилось в стенах университета внутренних дел.

Также сообщалось, что раненые бойцы ВСУ пожаловались на бюрократию.

Кроме того, Politeka.net писала, что директор известного парка решил обогатиться на "Пункте несокрушимости".