Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, было разоблачено и сообщено о подозрении заместителю командира воинской части и начальнику вещевой службы этой части по факту получения неправомерной выгоды.
Так, по данным следствия, заместитель командира и начальник вещевой службы воинской части требовали от подчиненного военнослужащего 120 тыс грн неправомерной выгоды.
«За эти средства они обещали подписать документы для перевода в другую воинскую часть и не инициировать служебную проверку по поводу возможной нехватки бронежилетов», - рассказали в Генштабе.
Фигуранты дела были задержаны при получении части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн.
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