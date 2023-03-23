О произошедшей трагедии сообщил сам нардеп, Сергей Евтушок, пишет Politeka.net.
Игорь Евтушок погиб под Бахмутом.
«Спи спокойно, родной! Покойся с миром в родной Земле, которую ты достойно защитил Ценой собственной жизни!», - сообщил о трагедии Сергей Евтушок на своей странице в Facebook .
Печальное известие также опубликовали на странице главы политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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Игорь пошел защищать Украину от оккупантов, хотя не имел до военного опыта.
Украинцы выражают соболезнования родным и друзьям павшего Героя:
«Соболезнования, держитесь... вечная память!»,
«Сергей, искренне сочувствую тебе и твоей семье. Гибель брата – непоправимая потеря и словами тяжело облегчить боль… Держись друг! Спасибо твоему брату за службу Украине! Вечная слава Герою!»,
«Нет утешающих слов. Силы вам. Многие люди рядом разделяют вашу скорбь и боль. Герою лучшее место у Бога»,
«Никогда не простим! Отомстим за каждого! Вечная память Герою!»,
«Искренние соболезнования семье, невероятно жалко. Господи, прими его в царство небесное, ты Игорь защищал нас, мы будем молиться о тебе, наш Герой!».
Напомним, на могиле легендарного "Да Винчи" нашли записку с мощным посланием.
Также сообщалось о метком ударе ВСУ по важному пункту оккупантов.