О произошедшей трагедии сообщил сам нардеп, Сергей Евтушок, пишет Politeka.net.

Игорь Евтушок погиб под Бахмутом.

«Спи спокойно, родной! Покойся с миром в родной Земле, которую ты достойно защитил Ценой собственной жизни!», - сообщил о трагедии Сергей Евтушок на своей странице в Facebook .

Печальное известие также опубликовали на странице главы политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Игорь пошел защищать Украину от оккупантов, хотя не имел до военного опыта.

Украинцы выражают соболезнования родным и друзьям павшего Героя:

«Соболезнования, держитесь... вечная память!»,

«Сергей, искренне сочувствую тебе и твоей семье. Гибель брата – непоправимая потеря и словами тяжело облегчить боль… Держись друг! Спасибо твоему брату за службу Украине! Вечная слава Герою!»,

«Нет утешающих слов. Силы вам. Многие люди рядом разделяют вашу скорбь и боль. Герою лучшее место у Бога»,

«Никогда не простим! Отомстим за каждого! Вечная память Герою!»,

«Искренние соболезнования семье, невероятно жалко. Господи, прими его в царство небесное, ты Игорь защищал нас, мы будем молиться о тебе, наш Герой!».

Напомним, на могиле легендарного "Да Винчи" нашли записку с мощным посланием.

Также сообщалось о метком ударе ВСУ по важному пункту оккупантов.