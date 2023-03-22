На могилі легендарного військового Дмитра Коцюбайла, явідомого як «Да Вінчі», знайшли аркуш паперу з дуже сильним посланням.

Фото записки, як пише Politeka.net, опублікувала наречена «Да Вінчі» Аліна Михайлова.

«Дякую всім, хто відвідує Да Вінчі на Аскольдовій Могилі», - прокоментувала дівчина.

Записка, яку залишили на могилі, підписано червоними чорнилами: «Навіки присутній».

Нагадаємо, попрощатися з легендарним Героєм прийшли тисячі українців, а також президент України Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Резніков.

Дмитра Коцюбайла поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Чин погребення очолив владика Йосиф Мілян.

Аскольдова Могила — одна з найвідоміших історичних місцевостей та урочище у Києві, де колись також містився престижний некрополь, знищений за радянських часів. У наш час — парк, пам’ятка садово-паркового мистецтва. Розташована між Дніпровським узвозом, вулицею Івана Мазепи і Маріїнським парком, охоплюючи частину Дніпровських схилів.

У березні 1918 року тут поховали українських юнаків, що загинули під Крутами, обороняючи Київ від більшовицьких військ.

Також повідомлялось, що на могилі "Да Вінчі" помітили відому українську актрису.

Крім того, повідомлялось, що нареченаа Дмитра важко переживає його загибель.