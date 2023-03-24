Ситуация на левом берегу Херсонской области напрямую имеет связь с событиями в Запорожской области и сама собой никак развиваться не будет.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя ситуацию.

«На сегодняшний день, группировка российских оккупационных войск "Днепр" имеет численный состав сравнимый с 100 БТГр. Их потенциал это: танков– 170, ББМ – 570, артиллерия – 300, РСЗО – 18. Данные подразделения имеют одну из наибольших недокомплектаций по ряду позиций в зоне БД», - сообщил Коваленко.

По его словам, данная группировка не демонстрирует подготовки к "жесту доброй воли", на формирование и подготовку которого уходит время, а подразделения 34 ОМСБр и 3 МСБ 205 ОМСБр получили технику для доукомплектования.

Эксперт напоминает, что когда оккупанты готовились к бегству с Правобережки, этому предшествовали четкие признаки. Ситуация же, которую Коваленко наблюдает на левом берегу, не сведетельствует о скором бегстве.

«Они не готовятся бежать. По крайней мере, пока», - уверен эксперт.

Дело в том, говорит Коваленко, россияне на левом берегу находятся одновременно в относительной безопасности, но и как на вулкане.

«Данный парадокс обусловлен тем, что от контрнаступления ВСУ оккупанты защищены Днепром, природной преградой через которую контрнаступать чревато и невыгодно», - напоминает эксперт, добавляя, что имея такую естественную линию обороны и защиту, оккупанты на левом берегу как на ладони для нашей артиллерии.

И именно по этой причине, поясняет Коваленко, часть их подразделений были выведены за 20-ти километровую зону от Днепра и даже глубже.

«Но и это ещё не всё, ведь есть шаткая логистика. Представим себе, некую активизацию ВСУ в Запорожской области. И если эта активизация приведёт к деоккупации, например, Новоолексеевки и выходу ВСУ к административной границе ВОТ Крыма, то левобережная группировка окажется в интересном положении», - прогнозирует развитие событий эксперт.

Фактически, поясняет эксперт, для россиян на левобережке сразу повышаются риски оказаться в оперативном окружении, которое постепенно будет сужаться до тактического окружения.

«А это минимум 25-30 БТГр в окружении».

Коваленко добавляет, что российское командование не может себе позволить такие потери 400-ми (контуженные или пленные – ред).

А потому, предполагает эксперт, вывод оккупантов с левого берега вполне возможен, но не сейчас, а только тогда, когда будет серьёзная угроза перерезания М17 и Т2202.

«А это возможно только тогда, когда будет решён вопрос с освобождением Запорожской области. И в нынешних условиях никак не раньше», - заверил Александр Коваленко.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты сбежали из Новой Каховки, однако позже эта информация была опровергнута.

Также появилось объяснение такой тактики.

Напомним также, что Валерий Залужный показал кадры уничтожения российских кораблей.