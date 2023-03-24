Страшную новость, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
«Ненавижу писать такие сообщения. Мы потеряли еще одного жителя Ирпеня. Старший лейтенант Дмитрий Самусенко погиб 18 марта в Донецкой области. Дмитрий – чемпион Украины по современным танцам. Он жил танцами, но с началом полномасштабной войны, без раздумий сменил обувь для паркета на военные берцы», - рассказал Маркушин.
Дмитрий Самусенко был основателем и преподавателем танцевального коллектива "Матадор", который неоднократно выступал и на сценах Ирпеня.
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«Привил любовь к танцу не одному десятку детей. Пусть земля ему будет пухом! Вечная память!», – написал Маркушин.
Дмитрия Самусенко называют настоящим мужчиной и наставником.
«…Человек-улыбка, лучший отец двух сыновей, преподаватель и тренер у нескольких поколений детей, руководитель танцевального коллектива "Матадор", чемпион Украины по современному танцу, настоящий мужчина и наставник… Спасибо тебе, Дмитрий, что ты был в нашей жизни! Светлая память!»,
«Вечная память Герою, вечное уважение! Искренние соболезнования родным»,
«Царство небесное Герою! Господи, как больно читать такие сообщения, когда это кончится?», «Вечная память Герою» – пишут шокированные новой трагедией украинцы.
Напомним, в боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.
Также сообщалось о гибели на фронте братьев-близнецов.
Кроме того, Politeka.net писала, что на могиле легендарного "Да Винчи" нашли записку с мощным посланием.