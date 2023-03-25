На портале Минфина украинка сообщила, что с ее карточки банкомат снял 9 000 гривен.

"Банкомат долго считал перед выдачей, выдал энное количество денег в секунду и забрал обратно, начал снова перерасчет и в результате выдал только 4000 тыс. грн. С карты сняло 13000 тыс грн. В то же время позвонила на горячую линию, они оформили заявку, на которую за 4 дня пришел отказ! Позвонила повторно, общалась с оператором, описала всю проблему, зарегистрировала повторно заявку, в результате отказ!", - написала клиентка Приватбанка.

Также она добавила, что обращалась к сотрудникам банка много раз.

"Банк даже не смог отправить смс сообщение, все мониторю через приложение! Обратилась повторно к операторам, объясняю им в чем дело, пусть просматривают видео из банкомата, на что мне ответили, что они привлекут очень подробную проверку и сообщат. В регламенте указывалось разбирательство в течение того же дня. Опять же никакого сообщения перезвонила снова к ним, на что мне оператор ответил, что банкомат выдал 13 тысячных кюпюр и они отказывают! И это они называют подробной проверкой! Никто камеры не просмотрел, оператор сказал, что у них нет доступа к камерам, полный абсурд!!!", - жалуется женщина.

В Приватбанке ответили на жалобу клиентки:

"Добрий день! Извиняемся за неудобства. Мы уже проверяем информацию по вашему вопросу. В случае необходимости дополнительно обратимся к вам в приватном сообщении", - сообщила пресс-служба банка.

Напомним, клиентам ПриватБанка начали массово блокировать счета, названа причина.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ПриватБанке сообщили, что делать, если в банкомате "пропали" деньги: "необходимо время".