В Сумской области в результате вражеского обстрела 24 марта погиб лейтенант полиции Вадим Листопад, ему было 37 лет.

Как сообщили на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, без родного человека осталась большая семья.

"Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье Сумского района погиб 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад. Во время исполнения служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца остались двое детей и большая семья.

"Руководство и личный состав полиции Сумщины выражают искренние соболезнования родным и близким Вадима. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал", - напасали в пресс-службе.

"Знал лично. Прекрасный человек и отличный сотрудник. Соболезнование семье, близким и семье полицейской. Царство небесное. Для меня он погиб в бою. Это бой. И он продолжается. Светлая память!",

"Искренние соболезнования родным и близким. .непоправимая потеря...светлая память",

"Царство небесное! Вечная память! Искренние соболезнования родным и близким. Прекрасный, красивый,искренний,добрый человек таким останется в нашей памяти навсегда", - пишут украинцы в комментариях .

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