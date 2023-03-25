Родные умоляют помочь в поиске парня.

Об этом в Фейсбуке группе " Поиск людей во время войны" сообщает Оксана Билозор.

"Исчез парень 2001г.р. (27.05.2001г.), светлый и отзывчивый человек. Исчез при странных обстоятельствах в районе Бахмута.

Процанин Андрей Сергеевич (27.05.2001г.), приветливый и отзывчивый человек. Исчез при странных обстоятельствах в районе Бахмута.

помощь-информативна больше всего!Если вы знаете, к кому обратиться за помощью или у вас есть время, чтобы написать в каналы, мониторить,то напишите мне, пожалуйста!!!, - пишет Оксана .

"Господи Всемогущий спаси помилуй сохрани жизнь и здоровье НАШИМ ВОИНАМ",

"Откуда Вы знаете об удивительных обстоятельствах исчезновения? Если об этом кто-то сообщил, то возможно они знают больше, чем говорят? Надо за каждую мелочь цепляться, больше информации – легче искать. Бог Вам в помощь",

"Учились вместе в группе с Андреем....Боже помоги чтобы нашелся живым",

"Пусть найдутся все наши воины и вернутся живыми в дом, в семьи", - пишут украинцы слова поддержки в комментариях.

Напомним, что семья умоляет помочь в поисках 22-летнего защитника, фото и приметы Ореста.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.

Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.